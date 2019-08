Viimane piisk karikas: Lampedusa pagulaskriis purustab Itaalia valitsuse  

Ujumismatka kaugusel Lampedusast ankrus seisnud Open Armsi pardale jäi oma saatust ja pikka sõitu Hispaaniasse ootama veel 105 täiskasvanut ja kaks last. Varem on teatatud, et pagulased jagavad omavahel Prantsusmaa, Saksamaa, Rumeenia, Portugal, Hispaania ja Luksemburg. Salvini väitel pole aga ükski nendest riikidest pagulaste vastuvõtuks midagi teinud.

Eile kirjutas Itaalia ajaleht La Repubblica, et ööl vastu pühapäeva randus sama kai ääres, kuhu noored viidi, tundmatut päritolu pargas ja lubas maale 57 põgenikku. Keegi seda ei takistanud. Vahemerel ootab luba Itaalias randuda ka päästelaev Ocean Viking, mille pardal on rohkem kui 350 pagulast.

NAGU SILGUD PÜTIS: Pagulased olid tillukesel päästelaeval Open Arms tihedalt kokku surutud, näiteks oli neil kamba peale kasutada vaid kaks tualettruumi. Foto: AFP/Scanpix

Salvini on sattunud surve alla pärast seda, kui Open Armsi pardal käisid Sitsiilia Agrigento provintsi prokuratuuri esindajad, et oma silmaga veenduda seal valitseva olukorra ebainimlikkuses. Nende kinnitusel puhkeb laeval alatasa lööminguid, puudu on hädavajalikest ravimitest ja toidust, kuigi juba varem toodi laevalt ära raskemalt haiged pagulased. Laeva kapten Marc Reig kinnitas, et laeval olevad pagulased on murtud hingega.