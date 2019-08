Kauaks jagub suvesooja? Ilmatargad tõlgendavad looduse märke 

„Suvi kestab veel!“ ütleb Metsavana esimese asjana, kui ta käest ilma kohta pärida. Ilmatark on rõõmus, sest see suvi on olnud väga mitmekesine: on tulnud parajalt vihma, kuid on olnud ka päikest. Loodusele see meeldib. Metsavana räägib, et mullu näiteks mets kiratses – oli liiga palav.