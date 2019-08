Seisukoht | Kas Ratas on masohhist või valitsuskiusajate ohver? 

Too foto oli tähelepanuväärne seetõttugi, et üle pika aja oli seal ka Mart Helmet reaalselt näha, seni on pikka aega suhtlus temaga käinud üle telefoni. Pärast uudiseid, et ta pole eriti jõudnud ei ministeeriumisse ega valitsuse istungeile ning siirdus sealt puhkusele, hakkasid täiesti loogiliselt nagu kunagi ka nõukaaegsete punavanakeste puhul liikuma jutud, et Helme pole valitsemispingele vastu pannud ja viibib hoopis kosutusel.