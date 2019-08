Peeter Olesk | Töörahu hindele „läbi häda“ 

Teaduskorralduses on „self-assessment“ evaluatsiooni üks osi, poliitikas täidab tema aset enamasti autobiograafia kas vahetus vormis nagu Jean-Jacques Rousseau-l (1782) või memuaaridena nagu Françoise de La Rochefoucauld-l (1662). Seesugused käsitlused võivad olla nii püüdlikult avameelsed kui ka ettevaatlikult säästvad, aga üldiselt annab neis ka ridade vahelt tunda peidetamatu uskumine oma olemasolu ja tegude õigsusesse. Ükski ei kirjuta kinnitamaks, et elu on elatud allpool arvustust.

Mida arvata Helir-Valdor Seedrist?

Kõik see tuli jälle kord meelde siis, kui lugesin 100 päeva valitsuskoalitsiooni-poolseid kokkuvõtteid ning lisandusi neile. Eriti tähelepanelik püüdsin ma olla riigikogu esimese abiesimehe Helir-Valdor Seederi avalduste ning konkreetsete sammude suhtes ja mitte ainult seepärast, et ta juhib erakonda, kuhu minagi ERSP kaudu kuulun.

Usun teda ka muidu tundvat ning pealegi, juba pikemat aega küsitakse minu käest sagedamini kui kord nädalas, mis ma tema ütlemistest ja tegudest arvan. Mitte niiviisi, et mida mina tema asemel teeksin – sest ma ei ole tema asemel - , vaid nõnda, et kas Helir-Valdor Seeder veab meie erakonna toetusprotsendi 10-st püsivalt ülespoole ja kui ei, siis mis saab „Isamaast“ üldse, kui ta järgmisse koalitsiooni ei kuulu või mis oleks minu arvates see hind, et ta sinna kuuluda saaks.

Järgnev ei ole minu seniste vastuste kvintessents. See, mida ma siinkohal pakun, on isiklik seisukoht olukorrast poliitilise võimu jagamisel Eesti vabariigis viimaste andmete põhjal, milleks on sotsiaaldemokraatliku erakonna kavatsus esitada umbusaldusavaldus siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme vastu ning reformierakonna tahtmine kutsuda kokku riigikogu erakorraline istungjärk peaminister Jüri Ratasele umbusalduse avaldamiseks.

Eesti vabariigi põhiseadus ei defineeri mõistet „valitsuskriis“, ent see tekib otsekohe ilma definitsioonitagi, kui umbusaldus Jüri Ratasele peaks minema läbi või kui Jüri Ratas paneb ise lahkumisavalduse lauale. Muide on küllalt palju neid, kes tahavad just viimast, sest ainult siis saab näidata näpuga üksnes Jüri Ratasele endale.

Helir-Valdor Seederi sõnutsi on erimeelsuste kokkupõrked ja ragistamine poliitikas möödapääsmatult igapäevased ning – mida ta otsesõnu välja ei too – okupatsioonikorra alt väljumine ei saagi toimuda vaikelulisel kombel. Pisut oleks see siis nagu stoalik ilmavaade, ehkki ma ei arva, justkui oleks Helir-Valdor Seeder mõnd stoikut kannatlikult lugenud või et tal oleks riiulis näiteks Rooma riigimehe Boethiuse (477-524?) „Filosoofia lohutuseks“ mõni hästi kommenteeritud väljaanne; niisugune, mis sisaldaks nii ladinakeelse algupärandi (eraldi viimati 2005) kui ka ingliskeelse (viimati 2018) tõlke.