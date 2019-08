KISUB HUUMORIKS: Martin Helmest ringleb sotsiaalmeedias isemoodi naljavideo 

Sotsiaalmeedias levib video Martin Helmest, mille originaalile on humoorikam tekst lisatud. Loomulikult on kasutatud praegu laual olevat konfliktolukorda Martin Helme ja Elmar Vaheri vahel.

Muudetud sisuga humoorikas ja iroonilises videos selgitab osaline, et kõigi tema tegude taga on isa. "Isa soovitusel," ütleb ta. Selle taustal jooksev kaader näitab selgitavat Martin Helmet.

Lõpuks aga tegija kahetseb ja tunnistab, et ega see isalt saadud soovitus talle õnne ei too. Ometigi tahab ta riigile ka edaspidi kasulik olla.