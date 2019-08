Endised siseministrid Mart Helmele: käituge riigimehena ja astuge tagasi! 

Politsei- ja piirvalveameti juhi lahkuma sundimine, kasutades selleks 30ndate Saksamaa või nõukogude aja uurimisorganite töövõtteid, on kohatu. Nii toimis lõppeval nädalal Teie ülesandeid täitnud Martin Helme, pannes peadirektori ette valmis kirjutatud lahkumisavalduse ja teise dokumendi, kuhu oli kantud kantsleri nimi, ehkki viimase kinnitusel ei olnud temaga räägitud. Need võtted on kohased repressiivvõimule, millele Eestis ei ole kohta. Kahetsusväärselt ei mõistnud Te ka sellist käitumist hukka. Vastupidi - õigustasite ja kaitsesite seda.