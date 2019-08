Andrus Ansipi karm kriitika: Jüri Ratas on kõiges süüdi, eestlased pole seda ära teeninud 

"Peaksime kõik endilt küsima - kuidas oleme jõudnud olukorda, et sellal, kui majandus kasvab mühinal meil ja terves maailmas, tuleb Eestis hakata eelarvet kärpima?," nentis endine peaminister, võttes sihikule alkoaktsiisi tõusu. "Kahe aastaga kaotasime Lätti ja Soome 357 miljonit eurot. Nüüd käib tants politsei järgmise aasta kuue ja ülejärgmise aasta 8,2 miljoni euro ümber. Kõigepealt peab vastutama see, kes on ühiskonnas pingeid tekitava olukorra tekitanud.

Loomulikult on Jüri Ratas kõiges süüdi," põrutas Ansip. "Ta on süüdi ka selles, et praegune valitsus simuleerib riigi juhtimist, kus tegeleikult mingisugust juhtimist ei toimu. Meil pole valitsust ega peaministrit," jätkas tartlane keskerakondlase kritiseerimist.

Ansip nimetas Ratase käitumist sültjaseks. "Toomas Hendrik Ilves ütles, et meil oli aastaid tagasi 20. augustil vabadusvõitlus, aga nüüd on meil vabandamiste võistlus. Eesti rahvas pole seda ära teeninud. Valitsus peab tagasi astuma."

Ansip tunnistas ka, et ta ei suuda ennast ka Ratase rolli asetada, sest ta poleks tänasel olukorral üldsegi lasknud tekkida. "Minu jaoks on see täiesti vastu võetamatu. Jüri Ratase ainus väljapääs on lõpetada praegune olukord ära. Tänane seis kahjustab Eestit iga päev."

Euroopa Komisjoni asepresident samas tunnistas, et ka teistes riikides on üle elatud taoliseid perioodi nagu praegu Ratase juhitud riigis, kuid avaldas kurbust, et Eesti jõudis nendele radadele. "Oleksime võinud seda vältida, aga paraku oleme sattunud ühte ritta paljude nende riikidega, kes Euroopas heas kirjas ei ole," ütles Ansip ning avaldus muret eelseisvate Euroopa Liidu eelarve läbirääkimiste ees.