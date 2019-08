FOTOD | Kaja Kallas kinnitab: Reformierakond üritab Ratast umbusaldada 

Kaja Kallas rääkis Õhtulehele, et Reformierakonna juhatus arutas riigis tekkinud poliitilist olukorda, misjärel otsustati kokku kutsuda riigikogu erakorraline istung, et avaldada umbusaldust peaminister Jüri Ratasele: "Eestil ei ole toimivat valitsust ja selle eest vastutab peaminister. Kui valitsuse ministrid korduvalt ületavad oma võimupiire, ei pea õigusriigi põhimõttteid mitte millekski, eiravad reegleid ja seaduseid... Siis peaminister ütleb, et see kõik on normaalne, see kõik on okei, siis ta ilmselgelt ei saa aru oma positsiooni kaalukusest. Ta ilmselgelt ei mõista, mis Eestile ja riigi toimimisele oluline."