FOTOD JA VIDEO | Kaja Kallas umbusaldamisest: meil ei ole suurt illusiooni, et see läbi läheb

"Ajalugu on näidanud, et Jüri Ratas annab igas asjas EKRE-le alla. Ma arvan, et Helmed võidavad selle võitluse."

"Reformierakond pole hääbumas. Peame valmistuma tugevaks opositsioonitööks, mis pole ainult valitsuse kritiseerimiseks. See on ka oma ideede pakkumine. Ei tea ühtegi teist erakonda, kes tegeleks Eesti tulevikuga. Meie roll on tulla välja uute algatustega.

Meie suur roll on kaitsta õigusriiki, kaitsta ametnikke, kes on pühendusega teinud aastaid oma tööd, aga on nüüd rünnaku all. Kui valitsus tahab lammutada, peab Reformierakond selgelt vastu seisma," rääkis Kaja Kallas oma kõnes erakonna suvepäevadel.

Jüri Ratas hakkas töövõite loetlema

Peaminister jõudis Keskerakonna suvepäevade vahel teha postituse Facebooki, milles tödes, et lõppev nädal oli valitsusele väga töine, aga arusaadavalt jagus palju tähelepäanu PPA peadirektori tagandamise katsele. "Mul on hea meel, et asjaomased ministrid on oma kooskõlastamata käitumise eest vabandanud ning keskenduvad töörahu taastamisel," kirjutas Ratas.

Mainimata ei jäänud ka suurima opositsioonipartei tänane otsus. "Reformierakond teatas täna, et algatab erakorralise Riigikogu istungi kokkukutsumise, et avaldada valitsusele umbusaldust, sest koalitsioon ei tegele nende hinnangul sisulise tööga," kirjutas Ratas, mille järel hakkas üles loetlema viimaseid töövõite.

"Samas tegime me just selle nädala valitsuse istungil ja kabinetis mitmed suure mõjuga ja märgilised otsuseid. Näiteks leppisime kokku olulised investeeringud, et parandada Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi töötingimusi ning alustada Eesti Rahvusringhäälingule uue maja ehitamisega. Samuti tegime otsuse panustada PPA piirkondlike hoonete kaasajastamisse ning Päästeameti komandode renoveerimisse. Lisaks suunasime vahendeid riigimajade rajamisse meie maakonnakeskustes, et tuua kohalikele elanikele pakutavad teenused mugavalt ühe katuse alla," kirjutas ta.