FOTOD JA VIDEO | Kaja Kallas kinnitab: Reformierakond üritab Ratast erakorralisel riigikogu istungil umbusaldada

Kaja Kallas rääkis Õhtulehele, et Reformierakonna juhatus arutas riigis tekkinud poliitilist olukorda, misjärel otsustati kokku kutsuda riigikogu erakorraline istung, et avaldada umbusaldust peaminister Jüri Ratasele: "Eestil ei ole toimivat valitsust ja selle eest vastutab peaminister. Kui valitsuse ministrid korduvalt ületavad oma võimupiire, ei pea õigusriigi põhimõttteid mitte millekski, eiravad reegleid ja seaduseid... Siis peaminister ütleb, et see kõik on normaalne, see kõik on okei, siis ta ilmselgelt ei saa aru oma positsiooni kaalukusest. Ta ilmselgelt ei mõista, mis Eestile ja riigi toimimisele oluline."

Seetõttu leiabki Reformierakond, et Jüri Ratas ei sobi enam oma ametikohale.

Reformierakonnal on vaja ka kuut inimest koalitsioonist, kes umbusaldamisega nõustuks.

"Meil ei ole suurt illusiooni, et see umbusaldamine läbi läheb," avaldab Kallas, kuid lisab, et erakond plaanib saadikutega rääkida.

Jüri Ratas on EKRE eest vabandanud avalikult juba 15 korda - kui arvestada juurde veel ka reedesed sõnavõtud, siis võib öelda, et kokku juba 16 korral.

Kaja Kallase sõnul on Jüri Ratase vabandamised üle igasuguste normide. Lisaks avalikult loetud vabandustele lisanduvad Kallase sõnul veel need korrad, mil vabandus olnuks vajalik, kuid jäi tulemata.

"Jüri Ratase karikas võib olla põhjatu, aga ühiskonna karikas ei ole. Ühiskonna karikas on ammu täis nendest jamadest."