FOTOD | Meilivahetus tõestab, et PPA-le antud ülesannete seas oli personalikulude kärpimine

Laupäevases Postimehes ilmus artikkel, milles väidetakse, et siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli lisas väljaandele edastatud juunikuus toimunud koosoleku protokolli märke, et allasutused ei tohi kärbete käigus töötajaid koondaid. Ometi ilmnes, et sellist otsust koosolekul vastu ei võetud ning ministeerium asus laupäeva hommikul kaitsele.

Reedel sõnas aga Vaher, et siseveebi postitatud tekst oli siseministeeriumi juhistega kooskõlas. "Kõik sõnumid, mida mina peadirektorina ütlesin asutuse siseveebis ja hiljem meediale, on kooskõlastatud siseministeeriumiga. Kärpeülesande andis siseministeerium 27. mail, kus on selgelt öeldud, et tuleb üle vaadata tööjõu- ja majanduskulud. Juuni keskel täpsustati summat ja saime teada ka sisu, et kärbe peab olema realiseeritav moel, et raha ei ole PPA eelarves 1. jaanuaril 2020," vastas PPA peadirektor.

Vaheri juttu kinnitavad ka meilivahetused.

17. mail saatis kantsler Lauri Lugna kirja, milles ei maini kordagi, et personali kärpida ei tohi. Küll aga toob ta välja, et palku ei tohi vähendada, aga see aspekt ei mängi Elmar Vaheri tagandamiskatses mingisugust rolli, sest jutt on käinud ainult personali vähendamise ümber. (Klõpsake pildil)

17. mai Lauri Lugna kiri. Foto: Ekraanitõmmis

27. mai hilisõhtul saadab Lugna järgmise kirja, mis annab täpsema ülevaate neljast valdkonnast, milles tuleb kulusid vähendada. Üks nendest on tööjõu- ja majanduskulud. milles väidab, et personalikulud on üks neljast valdkonnast, kus tuleb kärpeid teha. Samal ajal tasub meelde 17. mai kirja, kus toodi välja, et palku vähendada ei tohi. (Klõpsake pildil)