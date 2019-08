Mupo: velotaksojuhid tüssavad halastamatult heauskseid turiste 

"Lisaks sellele, et paljudel vedajatel puuduvad teenindajakaardid, on suuri vajakajäämisi sõidukite tehnilises seisukorras. Nii näiteks tuli hoiule võtta üks velotakso, millel sisuliselt puudusid pidurid – pidurid rippusid traadi otsas tagumiste rataste vahel ja juht pidurdas füüsiliselt jalga maha pannes," seisab mupo selgituses.

"Kõige rohkem muret teeb mupo patrullile aga see, et velotaksojuhid tüssavad halastamatult oma kliente. Seaduse järgi peab igal velotaksol olema nähtaval kohal hinnakiri, et potentsiaalne sõitja oleks teadlik oma sõidu lõpphinnas. Paraku peidetakse hinnakirju istme all olevasse kasti ja läbirääkimised käivad suuliselt. Kui klient küsib maksumuse kohta, siis öeldakse, et sõit maksab näiteks 50 eurot. Ütlemata aga jäetakse fakt, et kohale jõudes kasseeritakse 50 eurot iga sõitja pealt."