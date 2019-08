Keskerakondlased vastavad: kas EKRE üle parda viskamine on mõtteis? 

Opositsioonis olevad erakonnad teevad skandaali valguses mõistagi kõva häält. „Nii et peaminister sellest mitte midagi ei tea, see on ju täiesti harukordne olukord,“ ütleb Reformierakonna juht Kaja Kallas. Sotside esimees Indrek Saar nõuab, et peaminister Jüri Ratas astuks jõulisemaid samme, et Helmete käitumist hallata. Või muidu alustavad nad ise Helmete umbusaldamist. Kuidas reageeriksid sellisele käigule Keskerakonna juhtivpoliitikud?