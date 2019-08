Kas korteriomanik võib parkimiskohta välja rentida? 

„Kesklinna vanadel majadel on väikesed hoovid, eile oli näiteks kõik täis pargitud,“ kurdab pealinna elanik Liivika (nimi muudetud). „Ühistu pole korraldanud isegi eraldi parkimiskaarte, kõik töötab põhimõttel „kes ees, see mees. See, et keegi võtab kätte ja hakkab kohta välja üürima, on täiesti absurdne. Seda enam, et kogu aeg käib ühistus parkimiskohtade teemal sõda. Ruumi juurde saamiseks tuleks maksta, milleks aga keegi pole vabatahtlikult nõus.“

Indrek Sirk (paremal) Foto: Arno Saar

Jurist Indrek Sirk (pildil) tõdeb: „Parkimiskoha välja rentimiseks tuleb välja selgitada, kas selleks on õiguslikku alust.“ Võib juhtuda isegi, et müüja pole omanikuna kirjas, kuid saab oma kasutusõiguse kusagilt mujalt. Praktikas on tema sõnul juhtunud küll, et omanikul polegi autot ja näiteks maakleri vahendusel saaks ta siis parkimiskohta välja rentida. Võib ka olla nõnda, et korteri ostja või üürnik kohta ei soovinudki ning see jäi madalama hinna võrra edasi andmata. „See on absurdne ja mõttetu, aga selliseid olukordi tekib,“ lausub Sirk.