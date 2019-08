KUNAGINE ÕPILANE VARALAHKUNUD KOOLIJUHIST: ta oli nagu ema, keda sai ka kallistada, kui meel oli kurb! 

Masingu kooli direktorina aitas Kallavus haridust omandada ja maailma mõtestada nii psüühikahäiretega lastel kui ka liikumispuudega õpilastel. Tema initsiatiivil avati Masingu koolis Eesti esimene miljööteraapial põhinev õpilaskodu ning tema loodud on ka spetsialistide ja lapsevanemate toetamise kompetentsikeskus. Sellest olulisemgi on aga, et kallist õpetajat ja koolijuhti meenutavad tema kunagised õpilased, pisar silmis.