Kaja Kallas: ilmselt kaotab Vaher töö poole aasta pärast niikuinii 

"Kas keegi on jõudnud kokku lugeda, mitu korda on Jüri Ratas öelnud "EKRE käitumine on täiesti lubamatu" ja "see ei tohi korduda?" Ometi on ju näha, et EKRE käitumine kordub. Ratas on juba mitu korda öelnud, et nüüd on viimane piisk," oli Kallase esimene reaktsioon Jüri Ratase Facebooki postitusele, milles näiliselt leppis peaminister Mart ja Martin Helmega ära.