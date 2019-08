Jüri Ratas kohtus reede õhtul Helmedega: kõik peavad pingutama, et taastuks normaalne töösuhe ministri ja PPA juhi vahel

Õhtuleht avaldab Jüri Ratase Facebooki postituse täismahus:

"Kohtusin täna õhtul siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helmega, et arutada neljapäeval peaministri ning valitsusega kooskõlastamata astutud samme Politsei- ja Piirivalveameti juhi ametist vabastamiseks. Minu hinnangul on väga üheselt selge, et see tegu oli täiesti lubamatu ning säärased algatused ei tohi korduda. Ainult sellisel juhul on valitsuse edasine koostöö võimalik.

Praeguseks on kindel, et Siseministeerium ei ole algatanud ega plaani enam ka alustada PPA juhi Elmar Vaheri osas distsiplinaarjuurdlust. Samuti tõdesid nii siseminister kui rahandusminister, et on tarvis kõigi osapoolte pingutusi taastamaks töörahu PPAs ning normaalne töösuhe ministri ja ameti juhi vahel. Teen kõik endast oleneva, et sellele kaasa aidata.

Valitsuse jaoks on oluline minna edasi Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti haldusalasse jäävate tähtsate küsimustega, milleks on näiteks idapiiri väljaehitamine, piirikaitse tugevdamine ning sisekaitsereservi loomine eriolukordade puhuks. Need ettevõtmised vajavad ministeeriumi ja PPA asjatundlikkust ning ühiseid pingutusi. Leppisime kokku, et arutame neid küsimusi peagi valitsuse kabinetinõupidamisel.