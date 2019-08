Ameeriklannast misjonär läks Aafrikasse põlismaalasi päästma, tema oskamatuse tõttu suri 105 last 

UNICEFi heaks töötav Saul Guerrero, kelle erialaks on uurida alatoitumusega lapsi, sõnab, et lapsed, kel on lisaks toitainepuudusele ka teisi meditsiinilisi kaebusi, on niivõrd haprad, et õieti oleks Bachist olnud eetilisem selliseid patsiente üldse mitte „abistama“ hakatagi. Mitte midagi tegemine oleks vähem kahju tekitanud. Selliste lastega tohiksid tegeleda ainult inimesed, kes teavad täpselt, mida teevad, rõhutab Guerrero.

„Ameerika kultuuri narratiiv on see, et need riigid on lootusetud juhtumid,“ selgitab Gostin. „Ja nõnda eeldavad ameeriklased, et mis iganes nende enda kvalifikatsioonid ka poleks, kindlasti on neist seal abi.“ Tulemuseks on Gostini sõnul see, et kohalikke seadusi ja tingimusi eiravad abipakkujad täielikult.