Kellel on kinnisvara, kellel lapsed: enamik ministreid jätab oma raha pensionireformist hoolimata teise sambasse ja investeerib mujale 

Koalitsioonileppes on teise pensionisamba reformimise juures kõige suurema hüvena välja toodud see, et samba omanikel on pärast reformi vabadus sambasse aastatega kogunenud raha ümber tõsta investeerimiskontole. Selle kaudu saavad inimesed ise väärtpaberitega majandades oma tulevikku rahaliselt kindlustama hakata. Ministritega rääkides ei öelnud aga ükski neist, et plaanib oma teise samba säästud investeerimiskontole ümber tõsta.