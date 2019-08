Juhtkiri | Kolm klouni 

Ratase kui valitsusjuhi seisukohalt on ta paradigmas olulise nihke siiski saavutanud. Seni vabandas just tema EKRE tegelaste suuorganeist pärinevate ülesköetud väljendite pärast, nüüd aga on nii isa kui ka poeg Helmed pidanud avalikult libastumisi tunnistama ja endast vabanduse välja pigistama.

Kuid see, mis võib olla suur hüpe Jüri Ratase jaoks, võib osutuda väikeseks, et mitte öelda ebaoluliseks sammuks eesti rahva silmis. Sest mis kasu on vabandamistest, kui kogu viimase tsirkuse vallandanud probleemid on lahendamata. Kui siseminister Helme on kogu ametiaja jooksul kohtunud vaid korra riigi politseijuhiga, siis tegu on sama ebanormaalse olukorraga kui Ratas ei kiirustanud Mart Helmega skandaali klaarimiseks kohtuma varem kui alles järgmise nädala kolmapäeval.