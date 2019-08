GRAAFIK | Kui paljud purjus juhid saadetakse sarnaselt Hannes Rummile koolitusele?

Politsei tabas Hannes Rummi mullu novembris tugevas joobes autoroolist. Toonase välisministri nõuniku vastu alustati ka kriminaalmenetlus, ent kuna tal polnud varasemast ühtegi liiklusrikkumist, lõpetati menetlus oportuniteediga, mille järgi pidi Rumm poole aasta jooksul läbima rehabilitatsioonikoolituse "Korralik juht". Sellise karistuse korral ei kajastu inimese nimi karistusregistris ega see ilmne ka kohtulahendites.

Siinkohal nägi aga Jaak Madison politsei poolset kinnimätsimist ning juhtumi varjamist: "Võib-olla olen ma kellegi jaoks liiga vandenõuteoreetik, kuid minu jaoks lehkab selline asi ikka vängelt, kui endine Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht pääseb väga raske teo eest programmikoolituse ja puhta registriga. Erinevalt valdavast enamusest sarnastest juhtidest, kel paraku pole sellist positsiooni või erakonda," kirjutas Jaak Madison eile õhtul sotsiaalmeedias. Ekspressi artikli kohaselt olevat see ka põhjus, miks üritati PPA direktorit kukutada.

Elmar Vaher kinnitas aga, et ta oli Rummi intsidendi ajal välislähetuses ning teda sellest ei informeeritud.

Statistikast ilmneb, et alates 2016. aastast on märkimisväärselt suurenenud kriminaalmenetluse seadustik paragrahv 202 järgi lõppenud menetluste arv, kuid samas on langenud süüdi mõistetu arv (vaata allpool olevat graafikut)