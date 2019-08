GALERII | Järvenpää Kunstimuuseum tõi Tallinna Soome kuldaja kunstiklassikud 

Adamson-Ericu muuseumi kahel korrusel avatud näitusel on eksponeeritud üle 70 teose. Väljas on värviküllased maastikud, looduslüürika, kunstnike sõpruskonna ja laste portreed ning argielu kompositsioonid. Kõik esitletud teosed kuuluvad Järvenpää Kunstimuuseumi erakordselt rikkalikku Järnefelti ja Soldan-Brofeldti kollektsiooni ning neid eksponeeritakse esmakordselt väljaspool Soomet.



„Järvenpää Kunstimuuseumil on suur rõõm esitleda Soome kultuuriloos olulisi meistreid ja tutvustada Tuusula järve kunstnike kogukonna fenomeni Tallinna vanalinna südames – Adamson-Ericu muuseumis. Meie muuseumide koostööalgatus tuli Soome 100 korraldusmeeskonnalt. On ääretult tore, et saame nüüd vastastikuste näitustega tähistada nii Eesti kui ka Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäeva,“ sõnab Järvenpää Kunstimuuseumi direktor Hanna Nikander.



Näitus toimub Adamson-Ericu muuseumi ja Järvenpää Kunstimuuseumi laiema koostööprojekti raames ning oktoobris avatakse vastukülaskäiguna Järvenpää Kunstimuuseumis Eesti 20. sajandi ühe keskse modernisti Adamson-Ericu loomingu näitus. „Kultuur on Eesti ja Soome vahel alati olnud tugevaks sillaks. Loodame, et tänu meie muuseumide heale koostööle jõuab Eesti kunstiloo üks silmapaistvam ja mitmekülgsem klassik Adamson-Eric ka Soomes paljude kunstisõpradeni,“ ütleb Adamson-Ericu muuseumi kuraator Kersti Koll.



Näitus annab muuhulgas hea võimaluse meenutada laiemalt Läänemere regiooni ajaloolisi sidemeid: Soome ühe tuntuima kunstiklassiku Eero Järnefelti emapoolse perekonna balti-saksa juured ulatuvad ka Eestisse. Kunstniku ema, Elisabeth Järnefelti (s. Clodt von Jürgensburg, 1839‒1929) ühe esiisa, Eestimaa maanõuniku ja Liivimaa maamarssali Gustav Adolf Clodti 1673. aastal ehitatud kabel on Niguliste kirikus, Adamson-Ericu muuseumi vahetus läheduses.



Näituse pidulikul avamisel osalevad nii Eero Järnefelti kui ka Venny Soldan-Brofeldti järeltulijad.



Näitusega kaasnevad mitmed publiku- ja haridusprogrammid ning laste suvine kunstilaager. Näitus jääb avatuks 1. detsembrini 2019.