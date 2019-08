Top | ERR teenis uue maja 

Napsine sots pääses kergelt

Politseijuht Elmar Vaheri kangutamise ajendina mainitud Euroopa Komisjoni endise esindaja Hannes Rummi roolijoodikluse väidetav mahavaikimine pole küsimus mitte niivõrd Vaherile, kui tol ajal siseministriteks olnud Andres Anveltile ja Katri Raikile, kel mõlemal sotsidena võis olla huvi parteikaaslast Rummi ja erakonda avalikkuse hukkamõistust säästa. Pole ju saladus, et prominentide vahelejäämised kantakse rutiinselt ette sinna, kuhu vaja.

Möödapääsmatu pensionireform

Avalik surve teise pensionisamba reformiks on sedavõrd tugev, et seda pole võimalik eirata isegi juhul, kui valitsus juhtub vahetuma. Inimestele tuleb anda võimalus valedele üles ehitatud sambast soovi korral väljuda ja oma elu ise korraldada. Paarikümneeurosed pensioniväljamaksed paarikümneaastase kogumise järel on kujukaim hinnang tegelikkusele, kuigi reklaamides lubati vanaduspõlve lõunamere saartel.

Pensionitõus – kohe!

Kuigi klassikud on juba ammu kirjutanud, et Eesti pensionäridel on rasvavõru ümber suu, ei ütle nad ka täna ära erakorralisest pensionitõusust. seda enam, kui leidub lahkeid lubajaid, kes enne valimisi ei viitsinud mõelda selle üle, kust igaaastaselt võtta selleks vajaminevad 150 miljonit. Aga proovitagu nüüd väljahõigatud tõus ära jätta – ärritunud pensionärid tulevad tõrvikutega tänavale.

Kellel tõuseb?