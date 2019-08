Minister Solman Helmete skandaalist: olukorda tuleb lahendada emotsioonideta ja rahulikult 

„Eilsed sündmused tekitasid pingeid ja külvasid segadust. Sellises olukorras tuleb emotsioonid kõrvale jätta ja olukord lahendada, aga kõigil toimunu osapooltel tuleb keskenduda faktidele. Õigusriigile kohaselt tuleb selline olukord lahendada ainult seadustest lähtuvalt. Et see on valitsuse otsus, ootan kõigi asjaolude väljaselgitamist lähimal ajal ning selleks peaks esimesel võimalusel puhkuselt naasma siseminister,“ sõnas ta.

„Kõrvalt vaadates siseministeeriumi kollegi haldusalale, paistis suurem segadus algavat esmaspäeval PPA siseveebi postitatud koondamisinfot sisaldavast loost. See põhjustas asjatuid pingeid, sest valitsusel pole kavas inimesi koondada ja nende arvelt kärpida. On väidetud, et PPA teavitas ministeeriumi vahetult enne oma postituse tegemist, kuid selge on see, et ministeeriumi avalikele suhetele kirjutades oli ilmne, et nemad kätt ette panna ei saa. Siseministeeriumi pressiteenistusele osutamine oli kindlasti kohatu.“