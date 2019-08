ÕL VIDEO | Elmar Vaher: loodan, et Mart Helme alustab Jaak Madisoni osas menetlust

Vaher lükkas kategooriliselt tagasi väited nagu oleks tema kuidagi olnud seotud Hannes Rummi joobes juhtimise kaasusega, mis sai lõpu oportuniteediga. Vaheri sõnul kuulis ta juhtunust alles sel nädalal. Tema lühikokkuvõte sellest oli: "Inimene kainenes arestimajas, algas kriminaalmenetlus ja prokurör otsustas kasutada programmi KOJU, mis on tavaline nende juhtide puhul, kes on varasemalt karistamta."

Politseiametnik lootis, et õiguskantsler annab hinnangu neljapäevasel skandaalile, kus Mart Helme ja tema poeg Martin Helme teda ametist lahkuma proovisid saada. Ka teema, mis puudutab tema enda asutust - kuidas abipolitseinik ja europarlamendi liige Jaak Madison on Rummi juhtumist nõnda hästi teadlik - põrgatas Vaher edasi. "Ma loodan, et sieminister alustab menetlust, kuidas parteikaaslane seda teab," ütles Vaher ja lisas, et abipolitseinikuna on tõesti Madisonil seadusest tulenevalt ligipääs PPA siseveebile ja mõningatele andmetele.