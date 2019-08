VAIBALEKUTSUMINE: avaliku surve tõttu kohtuvad Ratas ja Helme ilmselt plaanitust varem 

Siseminister Mart Helme ja tema rahandusministrist poeg Martin Helme üritasid eile Vaherit ametist vabastada – väidetavalt usalduse kaotamise tõttu. Peaminister pidi koalitsioonipartneritele jõuliselt meelde tuletama, et PPA direktori küsimuses teeb otsuseid üksnes valitsus, mitte siseminister või tema ajutine kohusetäitja ning Helmed ületasid oma pädevuspiire. Mart Helme kutsuti toimunu pärast ka vaibale. „Esimesel tööpäeval pärast [tema] puhkust, see on siis järgmise nädala kolmapäeval,“ pani Ratas neljapäeval „Aktuaalses kaameras“ kohtumise aja paika.

Helme, kes läks ametlikult puhkusele nädal tagasi, on jõudnud puhkamise sekka ka Toompeale põigata – esmaspäeval toimus Stenbocki majas koalitsiooni nõupidamine, kus ka EKRE juht osales. Merilai kinnitab, et küsimus ei olnud kunagi selles, nagu poleks Helme saanud varem Ratasega kohtuda. „Lihtsalt ei tundunud selleks suuremat vajadust, kuna nad eile ka suhtlesid omavahel mitu korda. Plaan oli, et järeldused tulevad natukene hiljem – ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse. Aga tundub, et avalikkuse ootuse tõttu võib kohtumine ettepoole nihkuda.“