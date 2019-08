TAANI EI MÜÜ GRÖÖNIMAAD: solvunud Donald Trump jätab ära visiidi Kopenhaagenisse

Wall Street Journali sõnul on Trump seda ideed arutanud korduvalt oma nõunikega ning seda rohkem või vähem tõsiselt. Väidetavalt on mõned nõunikud seda ideed ka toetanud, sest Gröönimaal on palju maavarasid ning samuti asub saar strateegiliselt väga tähtsas kohas.

Tasiilaqi asula Gröönimaal. Foto: Reuters/Scanpix

Islandi peaminister Katrin Jakobsdottir (vasakul),Gröönimaa peaminister Kim Kielsen (keskel) ja Rootsi valitsusjuht Stefan Löfven teisipäeval Reykjavikis. Foto: AFP/Scanpix

Teisipäeval rõhutas Islandi pealinnas Reykjavikis Põhjamaade peaministrite mitteametlikul kohtumisel osalev Gröönimaa peaminister Kim Kielsen taas, et Gröönimaa ei ole müügis. See on Trumpi idee, kuid Gröönimaad ei müüda, rõhutas Kielsen. Ta lisas, et Gröönimaa on avatud äritegevuseks, kuid valitseme end ise. "Selleks on meil valitsus ja parlament," kinnitas Kim Kielsen. Varem oli visanud nalja, et Gröönimaa peaks hoopis Ameerika Ühendriigid ära ostma.