Oudekki Loone | Miks Mart Soidro mind üles ei leidnud? 

Oudekki Loone: Mul on hea meel, et härra Mart Soidro minust puudust tunneb, kahju muidugi, et ta teeb seda kuskil üksildastes kohtades, kust inimesi kehv leida on. Kui härra Soidro oleks ka ise 9. mail tulnud pronkssõduri juurde tähistama liitlaste võitu Teises maailmasõjas või mälestama neid miljoneid, kes selles õõvastavas konfliktis oma elu andsid, oleks ta kohanud nii mind kui ka paljusid teisi Eestimaa inimesi, kellele see päev tähtis on.

Mul on väga hea meel, et tänavu, lõpuks ometi, said inimesed rahus mälestada oma lähedasi, rahus veeta 9. maid mõttekaaslastega, pidades seda püha nii, nagu süda õigeks peab. Ilma kartmata jaburaid skandaale, ilma muretsemata millise vindi massimeedia sündmusele siis seekord peale keerata soovib. Ilma selleta, et Natsi-Saksamaa kaotuse kahetsejatele ohtralt positiivset meediaruumi jagataks, sest siis peab sõda jälle edasi pidama.

Ma loodan, et 2019. aasta lilleküllane, rahumeelne aga tugev ühistunne jääb 9. maid Eestis saatma alati. Ma loodan, et vanad lahingud on nüüd ära peetud, ajalukku pandud ja saame ühiselt oma riiki paremaks ehitada.