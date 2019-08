Üllar Saaremäe politseijuhi vallandamiskatsest: tundub, et kuskil on vead sisse tekkinud 

Üllar Saaremäe nentis, et praegust olukorda on väga raske kommenteerida. "Ainus, mis ma oskan öelda, on see, et Eesti on õigusriik ja tundub, et kuskil on mingid vead sisse tekkinud," rääkis Saaremäe, kes enda sõnutsi on praegu samas seisus, nagu paljud teised eestlased, ja saab infot Elmar Vaheri juhtumi kohta meediast.