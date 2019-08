Martin Šmutov | Mis on Õhtulehes ja maailmas vahepeal juhtunud? 

Vähem tagasihoidlikkust!

Bonnieri preemiast. Meie uuriva ajakirjanduse üksus on toonud lehte teemasid, mida seal pole varem niivõrd olnud ja viisil, kuidas me pole varem tegutsenud. Veelgi tähtsam on aga mõtteviisi muutus, sest Õhtuleht on aastaid jäänud pressipreemiate kirjutavates kategooriates tagaplaanile, kuid see ei tohi nii olla. Kui tahame suurimat lugejaskonda, tuleb uskuda enda lugudesse ja nende tugevusse – pole vahet, kas tegemist on uuriva- või sporditoimetusega.

Olen sellel aastal käinud esinemas nii riigiametites kui ka koolides ja on täiesti selge, et Eesti ajakirjanikke ei tunta (küsimus on olnud, et nimetage viis reporterit vastavalt Delfist, Postimehest, Õhtulehest ja ERRist ning peatoimetajad). Paremal juhul osatakse nimetada kaks viiest. Miks on see probleem?

Väljaannet usaldatakse ainult siis, kui lugejal on kirjutajaga positiivne suhe. Meie kirjutajaskond, erinevalt toimetajaskonnast, on aga pigem noor, mistõttu on usalduse side habras, see alles tekib. Seegi on Eesti meedia üks probleeme.

Mulle tundub, et näiteks Ameerikas on suudetud seda paremini lahendada, ajakirjanikudki tõstavad enda tööd iga päev esile ja suhtlevad lugejatega ning seal tekib side kiiremini. Eestis loeks sellised ajakirjanikud üles ühe käe näppudel (ja näppe jääks ülegi), kuid põhjust midagi kodusest meediast esile tõsta on iga päev. Vähem tagasihoidlikkust, tahaks hüüda ja tulekski vist rohkem hüüda kõigis toimetustes.

Ka liikusid paljud suurepärased ajakirjanikud, kellel lugejatega side oli ja kes saaks täna nooremaid kolleege õpetada, mujale. Olen rääkinud, et vähemalt riigil võiks olla eeskiri, et ühtegi (tipp)ajakirjanikku ei tohi ilma vastava peatoimetaja loata palgata, sest tugev ja usaldusväärne ajakirjandus on ausa ja demokraatliku riigi toimimiseks vajalik. Aga see on muidugi nali, sest meediaorganisatsiooni enda asi on tagada, et seal tahetaks olla.

Tänavused kahetsused