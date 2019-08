TUGITOOLIS SPORTLANE | 16aastane talent Karelson: maadlus on eriline, oleme kõik nagu vennad 

Lisaks Karelsoni isiklikule sportlasteele võeti saates luubi alla maadluse hetkeseis nii Eestis kui ka maailmas. Kas see spordiala on pop ja noortepärane? Või peakski maadluse juurde alatiseks jääma omamoodi ürgne hõng? Noor sportlane tunnistas, et aastate eest levinud jutt, kuidas maadlus võib oma koha olümpiakavas kaotada, tekitas kõhedust. Õnneks läks kõik ikkagi hästi. Et sarnast olukorda enam ei tekiks, tuleks tulevikus olla maadlejatel rohkem avatud suhtlejad, arvab Karelson. Ta lisas, et samal ajal peaks spordiala jääma alati omanäoliseks ja eriliseks ning eesmärk ei tohiks olla peavoolu soovidega kaasa minemine.