President tahab peaministriga kohtuda

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütleb, et riigipea hoiab end toimuvaga igal juhul kursis. „Kõige tähtsam on see, et Eestis toimib õigusriik ning kehtivad kindlad seadused,“ kommenteerib Linnamäe puhkenud skandaali. Selle keskmes asub Politsei-ja Piirivalveameti juht Elmar Vaher, kellele siseministri kohuseid täitev Martin Helme olevat andnud märku vabatahtlikuks töölt lahkumiseks.