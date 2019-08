Seisukoht Seisukoht | Klient on kuningas nagu ka teenindaja Reelika Vaiksaar, reporter , täna, 13:13 Jaga: M

Käisime sõbrannadega hiljuti söögikohas, kus pealtnäha tundus kõik kontrolli all olevat, kuid mõne aja pärast vabandas teenindaja ette-taha ning rääkis suu vahul, kui raske päev tal on olnud ja kuidas ta on klientidelt sõimata saanud. Esimene mõte oli, et miks ta sellest meile räägib? Kuid 20 minutit hiljem avastasime sõbrannadega, et olime terve aja sellest arutlenud, kui vastikud võivad kliendid olla.