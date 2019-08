Maailm ETTEVAATUST: Saksamaal nakatas superpuuk inimese tähnilisse tüüfusesse Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 11:45 Jaga: M

Superpuuk kasvab kuni kahe sentimeetri pikkuseks. Foto: Wikipedia

Mullu suvel lõi ajaleht Bild häirekella, et Saksamaale on jõudnud troopikast pärit tavapuukidest kuni neli korda suuremad superpuugid. Nüüd andis Hohenheimi ülikool teada, et Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal haigestus hiljuti tähnilisse tüüfusesse mees, kes sai nakkuse superpuugilt.