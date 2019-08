Indrek Saar: kui peaministris ei ole piisavalt riigimehelikkust Helmete tagandamiseks, siis algatame umbusaldamise 

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Rannar Vassiljevi sõnul on nad optimistlikud. „Tegelikult kevadel Mart Helme umbusaldamisel olid nii sotsid kui Reformierakond. Mul on tunne, et see suvi on sinna karikasse neid viimaseid piisku väga palju juurde tilgutanud ja usun, et nii mõnegi koalitsioonierakonna saadiku jaoks on see viimane piir ületatud. Neid, kes võiksid meie umbusaldamisega kaasa tulla, on suvega juurde tulnud. Me oleme optimistid, me loodame kõigi koalitsioonisaadikute peale, kelle jaoks on praegu valitsuses toimuv ebanormaalne. See ei ole enam ainult sisepoliitiline küsimus, enam ei ole see ka meie maine küsimus, nüüd on asi liikunud edasi väga reaalsete tegudeni, kus seatakse õigusriiki kahtluse alla,“ selgitas Vassiljev.