RAKETIÕNNETUSE TAGAJÄRG? Norras tuvastati õhus väikeses koguses radioaktiivseid osakesi 

„Õhus mõõdeti väikeses koguses radioaktiivse joodi osakesi meie õhufiltreerimisjaama poolt Svanhovdis Põhja-Norras,“ seisis Norra radiatsiooni- ja tuumaohutuse ameti teadaandes. Sealhulgas mainiti, et tuvastatud radiatsioonitase on siiski väga madal ning ei põhjusta kahju inimestele ega keskkonnale. Kõnealused proovid võeti ajavahemikus 9-12 august.

Norra tuumaohutusameti teatel tuvastavad nende vaatlusjaamad õhus radioaktiivse joodi osakesi kuus kuni kaheksa korda aastas ning tavaliselt on selle päritolu teadmata. „Kui teised radioaktiivsed osakesed peale joodi õhus puuduvad, on tõenäoliselt kiirgus eraldunud tehastest, mis toodavad iooni sisaldavaid radioaktiivseid ravimeid,“ teatas agentuur, lisades, et hetkel pole võimalik kindlaks teha, kas joodikiirgus on seotud Arhangelski õnnetusega või mitte.