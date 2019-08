Kaja Kallas: „Kui Vaher läheb kohalt, on selge: Ratas seda valitsust ei juhi.“ 

Kallas nimetab ennekuulmatuks olukorda, kus rahandusminister Martin Helme üritab siseminister Mart Helme haldusalas vabastada töölt politsei- ja piirivalveameti juhti Elmar Vaherit. „Nii et peaminister sellest mitte midagi ei tea, see on ju täiesti harukordne olukord,“ lausub Kallas.

„Aga ma pole kuulnud ka, et oleks varem juhtunud, et üks minister hakkab teise ministri puhkuse ajal tema haldusalas niivõrd kaalukaid otsuseid tegema, kui ühe allasutuse juhi lahtikangutamine,“ lisab reformierakondlane. „Mulle tundub, et nii saab toimuda ainult põhjusel, et tegemist on isa ja pojaga, kes toimetavad omatahtsi.“

Valitsuskriis raputab Eestit aga kindlasti. „Kui Ratas ütleb, et toetab Elmar Vaherit. Ja Mart Helme on lausunud, et Vaher mingil juhul jätkata ei saa...“ mõtiskleb Kallas. „Peaks nüüd Ratas taganema ja Vaher oma töös ei jätka, siis on taas saanud Helmed endale võitud ning on selge, et Ratas seda valitsust ei juhi.“

Läheb aga vastupidi, kerkib üles probleem: kui toimetatakse niiviisi vastu peaministri tahtmist ja isegi ilma tema teadmiseta, peaks valitsusjuht ju ministrid vabastama. „Seda usaldust ei saa ju sellise käitumise juures olla,“ ütleb Kallas.

Ta tuletab meelde, et Martin Helmel polevat see sugugi esmakordne juhus. „Kui mõelda Euroopa stabiilsusmehhanismi peale, kus ta samuti läks valitsuse otsuste vastu, siis neid hoiatavaid märke on juba olnud.“

Ratas näidaku iseloomu