Seeder: peaminister peab kõigi vallandamiskatse osapooltega vestlema näost näkku

"Praegu on vaja olukorda selgust saada. Tuleb selgitada välja, mis täpsemalt juhtus. Kas mingeid allkirju on võltsitud ja mis on tekkinud tüli põhjused," kommenteeris Seeder tekkinud olukorda Õhtulehele. "Et olukorda selgust tuua, peab peaminister kõikide asjaosalistega vestlema näost näkku, mitte tegema seda ainult meedia vahendusel."