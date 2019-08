Nüüd valetab siis peaminister? Helle-Moonika Helme: siseminister oli Jüri Ratast informeerinud 

„Peaminister oli tegelikult asjadega suhteliselt kursis. Ja kas see, et peaminister peab meediast lugema PPA peadirektori poolt vastutustundetult ja pahatahtlikult genereeritud valet, mis õõnestab nii valitsuse kui peaministri autoriteeti, kas see oli õige,“ kommenteeris Helme vastuseks isamaalasele Kalle Muulile ühe Facebooki postituse all.

„Kalle Muuli, miks sa arvad, et peaminister oli informeerimata? Siseminister oli teda jooksvalt teavitanud kõigist plaanidest ja kavatsustest,“ vastas Helme. „Võib-olla käisid sündmused peaministri jaoks liiga kiiresti. Aga info selle kohta, et algatatakse menetlus, mis võib ilmselt viia ametikoha kaotamiseni, oli tal täiesti olemas,“ lisas ta.

Siseminister Mart Helme teatas neljapäeval meediale, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaheri suhtes on algatatud distsiplinaarmenetlus, sest ta olevat kaotanud usalduse. Neljapäeval kohtus puhkusel oleva siseministri asendaja rahandusminister Martin Helme Vaheriga ja andis talle kaks dokumenti – eelnevalt täidetud lahkumisavalduse, kuhu ootas Vaheri allkirja, ning siseministri käskkirja, millel oli kantsler Lauri Lugna allkiri. Lugna väidab, et tema pole seda allkirja andnud. Peaminister on korduvalt kinnitanud, et tema ei olnud toimuvaga kursis ja Martin Helme on Ratase teavitamata jätmise eest ka avalikult vabandanud.