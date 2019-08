Eesti uudised Meelis Milder: lubasin endale, et minu ajal Baltika ei kao Eesti Päevaleht , täna, 07:54 Jaga: M

Meelis Milder Foto: Ilmar Saabas/ Ekspress Meedia

„Usun endiselt sellesse, et inimesed tahavad eri asju ja see on Baltika võimalus,” on Meelis Milder veendunud ka nüüd, mil ta ise enam ettevõtet ei juhi.