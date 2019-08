Eesti uudised Bussifirma Sebe: 21aasteid bussijuhte ei tohiks lasta linnadevahelisele marsruudile Siim Randla , täna, 07:44 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Bussijuhtide miinimumea langetamise ettepanek on juba väga paljudes siseringi aruteludes teemaks olnud ja bussiettevõtted kindlasti toetavad seda ettepanekut, ütleb AS Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste kommenteerides Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi juhatuse esimees Denis Boroditši plaani, kuid leiab, et noori juhte ei tohiks lasta linnadevahelisele marsuudile, mis nõuab suuremaid kogemusi.