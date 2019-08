Valitsus ei toeta Reformierakonna kodakondsuseelnõud 

Eelnõuga nähakse ette, et sünnijärgne Eesti kodanik võib omada Eesti kodakondsusega samaaegselt selle riigi kodakondsust, mis on kas Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik.Samas näeb eelnõu ette ka võimaluse võtta inimeselt ära eriliste teenete eest antud Eesti kodakondsus, kui tema käitumine Eesti vabariigi suhtes on muutunud sellele staatusele kohatuks. „Eelnõus esitatud ettepanek mitmikkodakondsuse seadustamiseks sünniga Eesti kodakondsuse omandanud isikutele ning isikute gruppidele tulenevalt sellest, et osades riikides on Eestil ajalooline kogukond või et tegemist on riikidega, mis jagavad meiega samu väärtusi, tekitab olukorra, kus isikuid koheldakse ebavõrdselt,“ teatas siseminister Mart Helme Riigikogu põhiseaduskomisjonile. Arvestades, et mitmikkodakondsusega kaasnevad isikule ka mitmekordsed hüved ja õigused, on üksnes Eesti kodakondsust omavad isikud ebasoodsamas olukorras kui mitut kodakondsust omavad Eesti kodanikud, lisas ta. „Lubades mitmikkodakondsust osale Eesti kodanikest ja jättes teise osa kõrvale, põhjustab see sotsiaalseid pingeid, ebaõiglustunnet ja vastandumist, mis omakorda suurendavad oluliselt ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule,“ teatas Helme.

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab eelnõu sügisistungjärgul.