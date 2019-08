Haron Dikajev ei pääsenud vahi alt 

Riigikohus pole võtnud arutusele Dikajevi kaitsja vandeadvokaat Alar Neilandi kaebust Tallinna ringkonnakohtu otsusele, mis puudutas vahistatuse kontrolli. Neilandi sõnul oli Dikajevi vahistamise aluseks üksnes uute kuritegude (väidetavalt kuritegeliku ühenduse juhtimise) toimepanemise oht, juhul kui ta jääks kohtueelses menetluses ja ka kohtumenetluses vabadusse. „Kohtuliku menetluse ajal ei ole aga isiku vahi all pidamine tähtajaliselt reguleeritud, kohtul lasub üksnes kohustus kontrollida vahistatuse põhjendatust iga kuue kuu järel. Senine menetlus on olnud kauakestev, aga seda mitte Dikajevist olenevatel põhjustel,“ rääkis ta. „Kuni isikut ei ole süüdi mõistetud, eeldatakse, et ta on süütu. Hinnates võimalikku kuritegude toimepanemise ohtu, olen korduvalt rõhutanud, et kuna Dikajev ei ole osalenud üheski konkreetses kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuriteos, ei ole eluliselt usutav, et ta asuks juhtima kohtualuseid nende poolt uute kuritegude toimepanemise eesmärgil, ning just see peaks jääma takistuseks kohtumenetluse käigus vahistamise tõkendi asendamiseks kergemaliigilise tõkendiga.“