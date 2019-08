Kohus mõistis poliitaktivistile ekspertiisi minemata jätmise eest trahvi

Prokuratuur saatis mullu kohtu alla valimisliidu Südamega Tartu juhtfiguuri Meelis Kaldalu, keda kahtlustatakse 2017. aasta oktoobris ERRi Tartu stuudiole pommiähvarduse tegemises. Toona oli rahvusringhäälingu otse-eetris Tartu linnapeakandidaatide debatt. Postimehe teatel jäi paljudele tartlastele uudise avalikuks tuleku järel kohe tunne, et ähvardus peab olema kuidagi seotud kohalike valimistega – seda enam, et üks valimistel kandideerinud poliitiline jõud, valimisliit Südamega Tartu, ei registreerinud saatesse oma linnapeakandidaati ERRi antud tähtajaks. Pommiähvarduse tegemises kahtlustatakse valimisliidu Südamega Tartu juhtfiguuri Meelis Kaldalu. TTa võeti ka vahi alla. Enne 2017 aasta jõulupühasid vabastas kohus mehe vahi alt.

Tänavu mais trahvis Tartu maakohus Kaldalut 800 euroga kohtu korralduse täitmata jätmise, s.o ekspertiisist kõrvalehoidmise eest. Nimelt määras maakohus Kaldalule kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi, tuvastamaks tema süüvõimet kuriteo toimepanemise ajal. Kaldalu esitas trahviotsusele määruskaebuse Tartu ringkonnakohtule, kes seda ei rahuldanud.