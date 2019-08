Kas seadusemuudatus lisab kümneid, sadu või tuhandeid noori Eesti kodanikke? 

Kui varem on lihtsustatud korras saanud Eesti kodakondsuse vaid need alaealised, kelle vanemad on pikalt Eestis elavad halli passi omanikud, siis uue korra järgi peab vaid üks vanem olema halli passiga, teine võib olla ka mõne muu riigi kodakondne. „Neid noori on ühiskonnas mitu tuhat. Kui palju [seda võimalust kasutatakse], millises tempos ja kas on selleks huvi, on raske öelda,“ sõnas Mailis Reps uue süsteemi kohta.