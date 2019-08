Jüri Ratas: ma ei arva, et siseminister peaks skandaali pärast puhkuse katkestama

Reede hommikul andis peaminister Kuku raadios intervjuu, kus märkis, et ta ei näe põhjust, miks peaks siseminister Mart Helme skandaali pärast puhuse katkestama. „Oleme rääkinud mitmetes kõnedes ja ma olen palunud kõik protsessid praeguseks peatada. Mitte midagi ei tehta enne kolmapäeva, kui minister puhkuselt naaseb. Olen palunud tal esimese asjana minu juurde tulla,“ rääkis Ratas.

Aga mis saab siis kui, siseministri ja politseijuhi vahel ei tekigi enam vajalikku usaldust. „Loomulikult on keeruline, kui minsitri ja suure ameti vahel ei ole koostööd. Selle olukorra peab lahendama peaminister ja ma olen valmis selleks. Usun, et professionaalsel tasemel on võimalik koostöö toimima panna,“ sõnas Ratas.

Skandaali keermeis peaminister: Martin Helme ületas oma volitusi

"Mul on usaldus politsei- ja piirivalveameti vastu väga kõrge ja on jätkuvalt väga kõrge. Kindlasti on pandud tänase suure segadusega nende inimeste igapäevatöö löögi alla ja ma kuidagi ei kiida seda heaks. Ka mina kuulsin ise seda täna esmakordselt kuskil 14-14.30 ajal," kinnitas Ratas otse-eetris.

"Kindlasti siin on oma usalduse ja oma pädevuse piire rahandusminister, kes on siseministri ülesannetes, ületanud. Ma ütlesin seda talle ka kohe, et see on Vabariigi valitsuse otsus, me ei ole kordagi Vabariigi valitsuse tasandil arutanud tänase peadirektori ametiaja lõpetamist ennetähtaegselt. Vastupidi - ma usaldan Elmar Vaherit tema töös. Eelmine minu valitsus kinnitas ta 2018 järgnevaks perioodiks," sõnas Ratas.

"Valitsuses täna toimunud see, et rahandusminister, kes on siseministri ülesannetes (Martin Helme - toim.) on oma volitusi ja pädevusi ületanud. See on keeruline olukord ja ma olen kutsunud siseminister Mart Helme esimesel päeval pärast puhkust enda juurde, et saada selgust tema mõtetes ja öelda välja oma mõtted," lisas peaminister.