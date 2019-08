Iisrael ei taha nende suhtes kriitilisi USA naispoliitikuid riiki lubada, üks tohib siiski vanaema külastada

Iisraeli õhutas esialgset keeldu kehtestama USA president Donald Trump. Twitteris säutsus president, et Iisrael näitaks end nõrgana, kui lubaks Omaril ja Tlaibil riiki külastama. „Nad vihkavad Iisraeli & kõiki juute, & pole midagi, mida saaks öelda, et nad oma meelt muudaksid.“

Samal teemal Maailm TRUMPI UUS SIHTMÄRK: neli naispoliitikut mingu koju tagasi, kui Ameerika ei meeldi! Presidendil on Omari, Tlaibi ning nende kaaskonna, neljase naispoliitikute rühmaga juba mitu nädalat kana kitkuda. Demokraatidest rahvaesindajad pole ka kaugeltki mitte president Trumpi fännid. Siiski eitavad Iisraeli võimud, et Trump nende otsust mõjutas.

Nende reisiplaanid Iisraeli olid juba ennegi kõrgendatud tähelepanu all, kirjutab ABC News. Naistel, kes mõlemad moslemipäritolu, oli muu hulgas näiteks plaanis külastada Templimäge Jeruusalemmas – paika, mida peavad pühaks nii moslemid kui juudid ning mis on tõsiusuliste jaoks paras tüliallikas. Rashida Tlaib on lisaks veel Palestiina päritolu.

Iisraeli ametlikuks põhjenduseks on aga Omari ja Tlaibi toetus liikumisele, mis nõuab Iisraeli boikoteerimist, sanktsioneerimist ja ärisuhete vähenemist USA ning Iisraeli vahel. Inglise keeles on liikumise lühend BDS. Iisraeli seaduste järgi võib BDS-i sümpatiseerijaid tõepoolest keelata riiki sisenemast. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu rõhutaski omapoolses Twitteri-säutsus, et ehkki Iisrael on avatud kriitikutele ja kriitikale, ei kehti sama neile, kes nõuavad boikoteerimist. Tasub mainida, et Netanyahut ootavad kuu aja pärast ees valimised.

The Atlantic kirjutab, et nn BDS-liikumine tekitab riigi ladvikus järjest suuremat muret, nagu kasvab ka sallimatus vastuhakkude suhtes riigi poliitika vastu nii rahvusvaheliselt kui riigisiseselt. Eelmisel aastal andis valitsus välja nimekirja organisatsioonidest, kellel on BDS-mõtlemisega seoseid ning kellele kehtib Iisraeli sisenemise keeld. Nende seas on ka ameerika juutide organisatsioon Jewish Voices for Peace (Juutide Hääl Rahu Heaks - ingl. k.). Tõsi on samas ka see, et BDS on Ühendriikides – vähemalt hetkel – ääretult ebapopulaarne liikumine, reaalset ohtu sellest näib Iisraeli võimuladvik regulaarselt üle hindavat. Ettepanek Iisraeli boikoteerida kukkus USA esindajatekojas kolinal läbi häältetulemusega 398-17. Tlaib ja Omar olid mõlemad väikese poolthääletajate rühma seas.