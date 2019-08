FOTO | VÕLTSITUD ALLKIRI? Vaata pabereid, mida Martin Helme Elmar Vaherile andis! 

"Kohtumine kestis paar minutit, mille jooksul tegi minister mulle ettepaneku omal soovil tagasi astuda. Kohtumiselt sain kaasa kaks paberit: minu nimel valmis kirjutatud lahkumisavalduse, millele ma alla ei kirjutanud, ning siseministri käskkirja minu teenistusest vabastamiseks, mis on sisult õigustühine. Mind on ametisse nimetanud Vabariigi Valitsus ja valitsus saab mind ka ametist vabastada. Uudist väidetavast teenistussuhte peatamisest ja distsiplinaarmenetlusest lugesin juba hiljem meediast," sõnas Vaher.

Vaheri sõnul oli käskkirjal Lauri Lugna allkiri. Et Lugna pole enda sõnutsi allkirja andnud, tekib kahtlus, et keegi on kantsleri allkirja võltsinud.