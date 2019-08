FOTO | Prokuratuur: Helme Vaherile antud paber pole võltsitud dokument

Põhimõtteliselt oli see avaldus siseveebist võetud blankett, mis oli ära täidetud nende puntkidega. Blanketil on kirjas, et "digiallkirjastatud", tegelikult polnud see aga Lugna lauale jõudnud.

Martin Helme kirjutas pärast Lugna pressiteadet Facebookis, et laual oli tõesti kaks paberit – üks tema lahkumisavaldus, teine käskkiri, millega ta ametist vabastatakse. "Ma ütlesin, et tekkinud olukorras ei ole mõeldav tal oma tööl jätkata ja valida on kas ise minna või lõpetatakse töösuhe. Selle näitlikustamiseks oli laual ametist vabastamise dokumendi mustand. Me kõik näeme selliseid iga päev: mingi paber, kuhu on kirjutatud, et digiallkirjaga, aga tegelikult pole seda keegi veel allkirjastanud. Ei minu ega kantsleri allkirja seal polnud ja ei pidanudki olema, see oli mustand. Ja kordagi ei väitnud ma, et see on juba tegelikult allkirjastatud dokument. Ma ütlesin, et kui ta ise ei lahku, siis lõpuks läheb teine variant käiku. Ta võttis paar tundi mõtlemisaega, võttis paberid kaenlasse ja marssis minema," kirjutas Helme.