Helmed valetavad? Siseministeerium kinnitab, et Vaheri suhtes pole algatatud distsiplinaarmenetlust

„Ma veel kord ütlen, et kõik eelarvelised küsimused, ka inimeste osas, see vastab tõele, et valitsus ei ole ka meie riigi eelarvestrateegia käigus – ma osalesin seal – kuidagi andnud mingeid signaale, et me läheme siseturvalisuses või näiteks tervishoius inimesi koondama. Vastupidi, ma mäletan, seal laua taga ma ise ütlesin, et need on need valdkonnad, kus me ei saa mitte mingil juhul inimesi hakata koondama. Aga selge on see, et teatud kokkuhoidu siit tuleb teha.